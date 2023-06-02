Талантливых детей отправили отдыхать в творческий лагерь «Волжская радуга»

1 июня в 11-й раз в Марксовском районе Саратовской области, село Орловское, на базе Детского оздоровительного центра «Ровесник» открылась Региональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга».

Как сообщает Министерство культуры области, проект реализуется с 2012 года Региональным центром поддержки одаренных детей при поддержке министерства культуры Саратовской области в рамках целевой благотворительной программы ПАО НК «РуссНефть» и ОАО «Саратовнефтегаз».

На отборочном этапе заявились 272 человека из детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ Саратовской области, специализированных школ и лицеев, отделений дополнительного образования Саратовского областного колледжа искусств.

По результатам, участниками Творческой школы стали 188 учащихся детских школ искусств из 27 муниципальных районов области.

- Все ребята очень только талантливые, они добиваются высоких результатов, представляя наш регион на областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Участников ждут мастер-классы, открытые уроки, пленэры, репетиции, концерты, спектакли и выставки. Итогом творческой смены станет большая отчетная творческая программа – выставка художественных работ, музыкальный спектакль, большой концерт.

В Региональной творческой школе «Волжская радуга» одаренные дети, молодежь и преподаватели будут до 21 июня 2023г.