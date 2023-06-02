Фото: Олег Костин

Подростка с эпилепсией доставили из Ровного в Саратов на вертолете санавиации и тем самым спасли ему жизнь. Об этом Олег Костин рассказал в своем Телеграм-канале.

В ГУЗ СО «Ровенская РБ» был доставлен 15-летний мальчик с диагнозом ДЦП. У него был эпилептический припадок, который не купировался.

Экстренно было решено вызвать санавиацию. Через 35 минут машина уже была на вертолетной площадке больницы. Ребенка доставили в Саратов для проведения дальнейших реанимационных мероприятий.