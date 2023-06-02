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НовостиОбщество2 июня 2023 5:46

Подростка с эпилепсией доставили из Ровного в Саратов на вертолете

Спасен 15-летний парень
Наталия Калинина
Фото: Олег Костин

Фото: Олег Костин

Подростка с эпилепсией доставили из Ровного в Саратов на вертолете санавиации и тем самым спасли ему жизнь. Об этом Олег Костин рассказал в своем Телеграм-канале.

В ГУЗ СО «Ровенская РБ» был доставлен 15-летний мальчик с диагнозом ДЦП. У него был эпилептический припадок, который не купировался.

Экстренно было решено вызвать санавиацию. Через 35 минут машина уже была на вертолетной площадке больницы. Ребенка доставили в Саратов для проведения дальнейших реанимационных мероприятий.