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С прилавков Саратовской области пропадут вейпы и кальяны. Об этом сообщает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области

Начиная с 1 июня вступает в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. Запрет действует на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции в магазинах. Согласно закону, устройства для потребления никотиносодержащей продукции можно продавать только в магазинах и павильонах. Запрещена продажа не только никотиновых, но и безникотиновых жидкостей. Теперь продажа вейпов несовершеннолетним грозит штрафом от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — 150–300 тыс., а штраф для юридических лиц составит 400–600 тысяч рублей.

Согласно новому законодательству, под запрет попадает и спонсорство и реклама табака или никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления. За нарушение предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс., для юридических лиц — от 80 до 150 тыс.руб.

За курение в общественных местах, помещениях или на объектах, где это запрещено, подростка, достигшего возраста 16 лет, могут оштрафовать на сумму от 500 руб. до 1,5 тыс. рублей. За курение на детской площадке - штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлия Васильева просит сообщать в полицию о фактах продажи вейпов на открытой витрине.