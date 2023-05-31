фото: СУ СКР

Жительницу Саратова обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сегодня, 31 мая сообщает региональный СУ СК.

Напомним, днем, 27 мая, в помещении, расположенного на улице Октябрьской поселка Красный Октябрь Гагаринского района города Саратова 57-летняя женщина нанесла удар ножом в тело сожителю. От полученных повреждений мужчина скончался.

Подозреваемая задержана. По ходатайству следственного органа судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.