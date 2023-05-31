фото: тг-канал Время Саратовское Z

В мае в Саратовской области в ВС РФ призваны и направлены более 400 человек. Об этом рассказал замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Дмитрий Дудаков.

Дудаков уточнил, что процедура отбора на контрактную службу упрощена, и для желающих поступить на военную службу по контракту нужно предоставить минимальный пакет документов медицинскую комиссию можно пройти всего за один день.

В целом, по словам Дудакова, граждане активно идут в военкоматы для заключения контрактов, и за май в Вооруженные Силы России направлено более 400 человек, что является хорошим показателем.