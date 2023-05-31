В Саратове установили размер компенсации за бесплатное питание детям-инвалидам

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В Саратове установлен размер денежной компенсации за бесплатное питание детям-инвалидам. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Речь идет о школьниках с особенностями развития, которые не могут посещать учебное заведение и вынуждены были из-за недуга выбрать домашнюю форму обучения. В этом случае родителю необходимо предоставить подтверждающий переход на обучение на дом документ, и на его счет, как официального представителя ребенка с ОВЗ, придет денежный эквивалент ежедневного бесплатного двухразового школьного питания.

В ведомстве уточнили, что для детей с 7 до 11 лет компенсация обедов теперь составляет 161,7 рублей, для школьников от 12 лет и старше — 190,2 рубля в день.