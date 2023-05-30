Фото: Архив КП
Депутаты Саратовской области планируют рассмотреть запрет вывесок на иностранном языке. С инициативой выступил председатель городской думы Сергей Овсянников.
По мнению политика, поддержание русской культуры в нашей стране необходимо. Овсянников отметил, что в Саратове достаточно большое количество вывесок на иностранном языке.
- Надо любить свое родное, - подчеркнул депутат.
В качестве примера Овсянников сослался на власти Краснодара, которые уже приняли решение о запрете использования иностранного языка на вывесках.
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