Фото: Архив КП

Депутаты Саратовской области планируют рассмотреть запрет вывесок на иностранном языке. С инициативой выступил председатель городской думы Сергей Овсянников.

По мнению политика, поддержание русской культуры в нашей стране необходимо. Овсянников отметил, что в Саратове достаточно большое количество вывесок на иностранном языке.

- Надо любить свое родное, - подчеркнул депутат.

В качестве примера Овсянников сослался на власти Краснодара, которые уже приняли решение о запрете использования иностранного языка на вывесках.

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