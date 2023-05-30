В Ленинском районе Саратове объявили аукцион на ремонт аварийных лестниц

Аварийные лестницы Саратова требуют внимания
Фото: Елена Маркелова
Администрация Ленинского района Саратова объявила аукцион на ремонт лестниц. Речь идет об общественных сооружениях, расположенных в МО, и со временем пришедших в плачевное состояние.
В проектом оговаривается, что предстоят работы по адресам:
- 1-й проспект Строителей, дом 6/1, МУДО «Центр детского творчества»;
- улица Тверская, дом 26;
- проспект Строителей, дом 78б, по направлению к дому 4б по улице Тархова;
- на пересечении улиц Бульварная и Шехурдина, ведущая к железнодорожным путям;
- улица Вишневая, дом 4;
- улица Международная, дом17, ведущая к трамвайной остановке;
- улица Тархова, дом 8 и дом 10;
- улица Шехурдина, дом 30;
Цена лота не указана. Срок окончания подачи заявок обозначен 7 июня.