Бусаргин в ночном рейде осмотрел ход ремонта магистралей в Саратове и Энгельсе

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел ход ремонта магистралей в Саратове и Энгельсе. Для этого глава региона совершил рейд по ремонтируемым дорогам областного центра и города-спутника.

В Энгельсе дорожники восстанавливают 15 участков улиц. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», и местные власти доложили первому лицу региона, что ремонт планируется закончить до конца июня. Бусаргин в ответ посоветовал подумать, как уложить асфальт, чтобы вода не скапливалась на проезжей части.

По тому же нацпроект Саратов отремонтирует 37 участков улиц. 19 из них уже обновлены. Именно для того, чтобы саратовцам было комфортно передвигаться по дорогам областного центра днем, дорожные организации работают ночью. Лада Мокроусова заявила, что работы по проекту в областном центре завершатся до 1 августа.