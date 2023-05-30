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Саратовские бойцы в зоне СВО были атакованы дронами — оба дроны были сбиты. Об этом сообщает телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

В телеграм-канале Героя России Александра Янкловича вчера вечером появилась традиционная суточная сводка от командиров саратовских подразделений, несущих службу в зоне СВО. По словам командира 99-ого полка «Атласа», за прошедшие сутки противник атаковал позиции наших бойцов дронами, но оба дрона удалось сбить. Пострадавших нет.

Так же «Атлас» упомянул, что планирует увеличить процент личного состава, отправляемого в отпуск до 10 процентов в случае стабильной обстановки. Кроме того, тем военнослужащим, кто участвовал в уничтожении дронов, будет выделено дополнительное денежное вознаграждение.