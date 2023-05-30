Полиция поймала в Саратове 25 пьяных водителей за два дня

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове полиция поймала 25 пьяных водителей. Такую статистику привел отдел пропаганды городской ГИБДД по итогам рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в областном центре с 26 по 28 мая.

Медицинское освидетельствование доказало, что подшофе находились 10 задержанных. 13 человек от медосмотра отказались. Их ждет разбирательство по административным протоколам.

Два водителя ранее уже попадались пьяными за рулем. В их адрес правоохранители планируют завести уголовные дела.