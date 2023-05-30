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НовостиОбщество30 мая 2023 5:07

Полиция поймала в Саратове 25 пьяных водителей за два дня

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове полиция поймала 25 пьяных водителей. Такую статистику привел отдел пропаганды городской ГИБДД по итогам рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в областном центре с 26 по 28 мая.

Медицинское освидетельствование доказало, что подшофе находились 10 задержанных. 13 человек от медосмотра отказались. Их ждет разбирательство по административным протоколам.

Два водителя ранее уже попадались пьяными за рулем. В их адрес правоохранители планируют завести уголовные дела.