У саратовского подростка остановилось сердце из-за курения вэйпа

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 мая вечером в отделение реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «СОДКБ» бригадой скорой помощи доставлен 15 летний мальчик в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Олег Костин в своем телеграмм-канале.

Подростку стало плохо после курения вейпов в компании знакомых. Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта - дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев. Первая реанимация была проведена сотрудниками скорой помощи и ребенока сразу подняли в реанимационный зал. Начался отек легких. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили. Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно.

Прямо сейчас идет борьба за жизнь.