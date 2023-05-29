Сотрудники аркадакской прокуратуры вместе с главврачом провели встречу с инвалидами и их семьями

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Сотрудники Аркадакской прокуратуры вместе с главврачом провели встречу с инвалидами и их семьи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Аркадакского района вместе сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения района и главным врачом районной больницы провели встречу с инвалидами, престарелыми и семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями.

На повестке дня стоял вопрос об исполнении законодательства по обеспечению указанной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В ходе мероприятия представитель надзорного ведомства разъяснил законодательство и порядок получения мер социальной поддержи и лекарственных средств.