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НовостиОбщество29 мая 2023 12:17

Сотрудники аркадакской прокуратуры вместе с главврачом провели встречу с инвалидами и их семьями

Евгений Бадиков
фото: Прокуратура

фото: Прокуратура

Сотрудники Аркадакской прокуратуры вместе с главврачом провели встречу с инвалидами и их семьи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Аркадакского района вместе сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения района и главным врачом районной больницы провели встречу с инвалидами, престарелыми и семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями.

На повестке дня стоял вопрос об исполнении законодательства по обеспечению указанной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В ходе мероприятия представитель надзорного ведомства разъяснил законодательство и порядок получения мер социальной поддержи и лекарственных средств.