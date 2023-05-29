Никита Чванин

Выпускник из Энгельса подписал контракт вместо срочной службы в армии и рассказал о мотивации своего поступка. Сюжет, посвященный молодому человеку, публикует Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Никита Чванин из Энгельса - призывник этого года. Молодой человек решил вместо срочной службы подписать контракт в армии.

- Для меня важны перспективы карьерного роста и интересная военно-учетная специальность, - отметил Никита.

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