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Саратовский Минсельхоз просубсидирует питомники. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области

Ведомство информирует, что в течение двух недель – до 7 июня включительно – минсельхоз проводит отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники.

Заявки и документы принимаются в отделе развития растениеводства регионального минсельхоза по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. №№ 508, 511 в будние дни с 10:00 до 13:00.

Образец заявления и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства».