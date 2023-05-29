Фиктивная предпринимательница из Саратова отдала в пользование неизвестным свои счета

Следователями Ленинского района в отношении 42-летней женщины возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот платежных средств. Об этом сегодня, 29 мая сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По версии следствия, женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, но как таковую деятельность не вела. Летом 2020 года она открыла счет в банке, после чего получила электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые продала другим лицам. Последние неправомерно вывели с этих счетов денежные средства в размере более одного млн. рублей.

Предпринимательнице грозит до шести лет лишения свободы.