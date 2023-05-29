В Саратове во вторник всех желающих ждет «Поезд здоровья». Об этом сообщает министерство информации и печати региона.

Завтра, во вторник, 30 мая, с 10.00 до 14.00 на Театральной площади Саратова будет работать «Поезд здоровья».

Все пришедших жителей будут консультировать узкие специалисты, также будет возможность пройти основное диагностическое обследование: флюорографию, маммографию и электрокардиографию, узнать уровень глюкозы крови, холестерина, проверить артериальное давление и другие показатели.