Саратовцу вынесли приговор за самовольное оставление части во время мобилизации

В Саратовской области осудили военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть во время мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

Мужчина проходил службу по контракту и решил самовольно оставить воинскую часть, уехав в Саратов. 22 декабря 2022 года военного остановили сотрудники полиции и доставили в военную комендатуру. Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что умысла полностью уклониться от прохождения военной службы у него не было.

Военный суд назначил военнослужащему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.