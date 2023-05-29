В Аткарске соседи нашли тело мужчины в его собственном доме

Фото: СУ СК по Саратовской области
Ночью, 29 мая, на улице Березовой города Аткарска было обнаружено тело 47-летнего мужчины, об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.
Израненное тело жителя Аткарска в его собственном доме обнаружили соседи, о чем сообщили в полицию.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства выясняются.
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