В Аткарске соседи нашли тело мужчины в его собственном доме

Фото: СУ СК по Саратовской области

Ночью, 29 мая, на улице Березовой города Аткарска было обнаружено тело 47-летнего мужчины, об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Израненное тело жителя Аткарска в его собственном доме обнаружили соседи, о чем сообщили в полицию.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

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