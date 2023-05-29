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НовостиОбщество29 мая 2023 6:37

Из Саратова пройдет крестный ход протяженностью 500 километров в Вавилов дол

Елена Маркелова
Фото: Саратовская епархия

Фото: Саратовская епархия

Из Саратова пройдет крестный ход протяженностью 500 километров в Вавилов дол. Территориальная митрополия возобновила его с окончание пандемии коронавируса.

Крестный ход начнется 28 июня. Паломники отправятся от саратовского храма во имя великомученика Георгия Победоносца. В Вавилов дол они придут 16 июля, преодолев 500 километров пути. Крестный ход посвятили памяти всех новомучеников и исповедников Российских. В их числе - мученики Вавилова Дола - насельники пещерного монастыря, которые были убиты в годы советской власти.

Паломники будут совершать ежедневные богослужения.