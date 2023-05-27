фото: пресс-служба облдумы

В Саратовской областной Думе прошел телемост с отличившимися военнослужащими 99 полка. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

С военнослужащими пообщались родные и близкие, жены и дети, а так же парламентарии.

- Саратовская область сделает все для вас, мужики! А вы, главное, не подведите, возвращайтесь домой живыми, здоровыми и с победой. Огромное вам спасибо за то, что вы сделали, за то, что вы поднялись на защиту нашей Родины! – обратился к бойцам Александр Янклович (фракция «Единая Россия»).

Председатель областной Думы Михаил Исаев (фракция «Единая Россия») поблагодарил близких военнослужащих и рассказал о создании рабочей группы по коммуникации и поддержке бойцов, которую возглавил Александр Янклович.

фото: пресс-служба облдумы

Мама старшего прапорщика Михаила попросила его поблагодарить командира части, который прислал ей благодарственное письмо за отличную службу сына. Женщина подчеркнула, что получить его было очень приятно.

Служат в 99 полку и два родных брата из Энгельса, младшие сержанты Сергей и Алексей. Повидать их приехали мама, жены, и сын Сергея Глеб. Они передали бойцам добрые пожелания от друзей и знакомых

Близкие рядового Дмитрия из Аткарска подчеркнули, что земляки, очень гордятся и переживают за военнослужащего.

- Не снимайте кресты, ребята. Мы за вас молимся. Обязательно уважайте друг друга и будьте сильными. Когда вы – одна семья, когда вас много и вы едины – это сила», – напутствовала мать бойца, обращаясь ко всем его сослуживцам.

фото: пресс-служба облдумы

Александр Янклович и Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») вручили Благодарственные письма Саратовской Ассоциации Героев предпринимателям, оказывающим поддержку военнослужащим СВО.