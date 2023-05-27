графика: мэрия Саратова

В Саратове возобновляется работа автобусного маршрута 8А. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Микроавтобусы выйдут на линию 29 мая. Уточняется, что на маршруте будет 16 автобусов, ходить они будут с 10-минутным интервалом. Начало первого рейса от улицы Кузнецова – в 6:00, последний автобус будет уходить с Провиантской в 22:00.

Напомним, ранее глава города Лада Мокроусова сообщала ( о вступлении в силу решения Арбитражного суда Саратовской области о прекращении действия свидетельства на право перевозок по указанному маршруту. Впервые такое решение было принято за систематические нарушения работы маршрута.