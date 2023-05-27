Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 10:42

Летний кинотеатр на Набережной Саратова вошел в число лучших архитектурных проектов

Евгений Бадиков
Открытие кинотеатра в 2022 году

Открытие кинотеатра в 2022 году

Фото: Наталия Калинина

Летний кинотеатр на Набережной Саратова вошел в число лучших архитектурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В эти дни в Москве проходит крупнейшая международная выставка - форум архитектуры и дизайна «Арх Москва 2023». На форуме главный профессиональный журнал о российской архитектуре «Проект Россия» представил альманах «100 лучших проектов России 2020-2023».

Жюри отобрало лучшие проекты, и в номинации «Общественные здания» в их число попал летний кинотеатр на Новой Набережной.