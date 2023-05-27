Открытие кинотеатра в 2022 году Фото: Наталия Калинина

Летний кинотеатр на Набережной Саратова вошел в число лучших архитектурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В эти дни в Москве проходит крупнейшая международная выставка - форум архитектуры и дизайна «Арх Москва 2023». На форуме главный профессиональный журнал о российской архитектуре «Проект Россия» представил альманах «100 лучших проектов России 2020-2023».

Жюри отобрало лучшие проекты, и в номинации «Общественные здания» в их число попал летний кинотеатр на Новой Набережной.