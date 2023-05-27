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НовостиОбщество27 мая 2023 8:46

За «стобалльников» саратовские учителя будут получать 50 тысяч рублей

Премия губернатора вводится для повышения мотивации педагогов
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За «стобалльников» саратовские учителя будут получать 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Романом Бусаргиным.

Учителя Саратовской области подготовившим выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, будут вознаграждены премией в 50 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин и подписал соответствующее постановление. Премия губернатора вводится для повышения мотивации педагогов к качеству реализации основных образовательных программ учебных предметов и совершенствования системы подготовки.

Сроки выплаты губернаторской премии - до 31 декабря.