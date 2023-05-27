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За «стобалльников» саратовские учителя будут получать 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Романом Бусаргиным.

Учителя Саратовской области подготовившим выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, будут вознаграждены премией в 50 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Роман Бусаргин и подписал соответствующее постановление. Премия губернатора вводится для повышения мотивации педагогов к качеству реализации основных образовательных программ учебных предметов и совершенствования системы подготовки.

Сроки выплаты губернаторской премии - до 31 декабря.