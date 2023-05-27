Рамиль Яфаров

Самый молодой чиновник Саратовской области скончался от мышиной лихорадки. Информацией поделился в телеграм-канале глава областного минздрава Олег Костин.

Руководитель службы благоустройства Хвалынского района Рамиль Яфаров ушел из жизни в возрасте 30 лет. Причиной смерти самого молодого чиновника региона называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом(мышиная).

Сообщается, что после первых симптомов болезни, напоминающих ОРВИ, Рамиль отказался от госпитализации в лечебное учреждение.