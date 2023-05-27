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НовостиОбщество27 мая 2023 8:10

Самый молодой чиновник Саратовской области скончался от мышиной лихорадки

Евгений Бадиков
Рамиль Яфаров

Рамиль Яфаров

Самый молодой чиновник Саратовской области скончался от мышиной лихорадки. Информацией поделился в телеграм-канале глава областного минздрава Олег Костин.

Руководитель службы благоустройства Хвалынского района Рамиль Яфаров ушел из жизни в возрасте 30 лет. Причиной смерти самого молодого чиновника региона называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом(мышиная).

Сообщается, что после первых симптомов болезни, напоминающих ОРВИ, Рамиль отказался от госпитализации в лечебное учреждение.