фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители двух саратовских микрорайонов остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС"

Сегодня, 27 мая, в Саратове без воды остались жители Ленинского и Заводского района.

Отключения в частном секторе на улице 5-й Нагорной связаны с ремонтом водопровода по адресу ул. Нагорная, 35.

Кроме того, для проведения ремонтных работ на водопроводе по адресам: ул. Деловая, 2 и пр. 50 лет Октября, 69 холодную воду отключат у абонентов улиц: Деловая от пр. 50 лет Октября до Тверской; пр.50 лет Октября от Деловой до жилого дома №69; Вишневый пр.; Деловой пр.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.