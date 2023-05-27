фото: Архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители двух саратовских микрорайонов остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС"
Сегодня, 27 мая, в Саратове без воды остались жители Ленинского и Заводского района.
Отключения в частном секторе на улице 5-й Нагорной связаны с ремонтом водопровода по адресу ул. Нагорная, 35.
Кроме того, для проведения ремонтных работ на водопроводе по адресам: ул. Деловая, 2 и пр. 50 лет Октября, 69 холодную воду отключат у абонентов улиц: Деловая от пр. 50 лет Октября до Тверской; пр.50 лет Октября от Деловой до жилого дома №69; Вишневый пр.; Деловой пр.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.