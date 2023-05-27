124 саратовца претендуют на премию имени Петра Столыпина

124 молодых человека из Саратовской области стали претендентами на получение премии имени П.А. Столыпина. Закончился прием заявок на участие в ней.
В региональном правительстве напомнили, что областная молодежная премия является высшим знаком отличия заслуг соискателя в различных сферах территориальной социально-экономической жизни.
Участие в премии могут принять молодые земляки в возрасте до 35 лет . В этом году они подавали заявки по 10 номинациям:
- за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики
- за выдающиеся достижения в области образования
- за выдающиеся достижения в области науки
- за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта
- за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства
- за вклад в развитие промышленного сектора
- за вклад в развитие агропромышленного комплекса
- за вклад в развитие практической медицины
- за достижения высоких служебных показателей
- за вклад в развитие добровольческого движения
Заявки рассматривает межведомственная комиссия по вопросам молодежной политики. Имена победителей молодежной премии имени П.А. Столыпина станут известны в преддверии Дня молодежи. Губернатор области Роман Бусаргин наградит лауреатов отличительным знаком и премией в размере 30 тысяч рублей.