124 саратовца претендуют на премию имени Петра Столыпина

124 молодых человека из Саратовской области стали претендентами на получение премии имени П.А. Столыпина. Закончился прием заявок на участие в ней.

В региональном правительстве напомнили, что областная молодежная премия является высшим знаком отличия заслуг соискателя в различных сферах территориальной социально-экономической жизни.

Участие в премии могут принять молодые земляки в возрасте до 35 лет . В этом году они подавали заявки по 10 номинациям:

- за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики

- за выдающиеся достижения в области образования

- за выдающиеся достижения в области науки

- за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта

- за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства

- за вклад в развитие промышленного сектора

- за вклад в развитие агропромышленного комплекса

- за вклад в развитие практической медицины

- за достижения высоких служебных показателей

- за вклад в развитие добровольческого движения

Заявки рассматривает межведомственная комиссия по вопросам молодежной политики. Имена победителей молодежной премии имени П.А. Столыпина станут известны в преддверии Дня молодежи. Губернатор области Роман Бусаргин наградит лауреатов отличительным знаком и премией в размере 30 тысяч рублей.