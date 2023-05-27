Володин подверг критике саратовских чиновников за срыв сроков строительства поликлиники в Соколовом

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства новой современной поликлиники в поселке Соколовый. Политик обнаружил, что сроки сдачи объекта сорваны.

Ранее саратовские чиновники уверяли, что новая поликлиника распахнет двери для посещения населения в конце мая, но объект до сих пор строится.

Володин призвал местные власти не позорить себя своими решениями. - Возьмите честно скажите: вот, провалили, не получилось, надо еще дополнительное время. Зачем вы тогда врете? - возмутился наш земляк.

Напомним, что с просьбой о помощи в строительстве поликлиники в поселке к Вячеславу Викторовичу обратились жители Соколового. Для возведения объекта были выделены средства из федерального бюджета. После открытия клиника сможет принимать до 300 посетителей в смену.