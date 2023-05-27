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НовостиПроисшествия27 мая 2023 4:48

Под Саратовом на трассе погиб мужчина в перевернувшейся после столкновения с отбойником машине

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гагаринском районе Саратова случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. О нем министр здравоохранения Олег Костин рассказал в телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что на СКАД у села Сторожёвка в три часа ночи легковой автомобиль перевернулся после наезда на отбойное ограждение.

В результате аварии погиб 27-летний мужчина. Бригаде скорой помощи осталось только констатировать его смерть.

Для ликвидации медико-санитарных последствий привлекалась бригада Центра медицины катастроф Саратовской областной станции СМП.