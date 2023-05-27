Под Саратовом на трассе погиб мужчина в перевернувшейся после столкновения с отбойником машине

Архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гагаринском районе Саратова случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. О нем министр здравоохранения Олег Костин рассказал в телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что на СКАД у села Сторожёвка в три часа ночи легковой автомобиль перевернулся после наезда на отбойное ограждение.

В результате аварии погиб 27-летний мужчина. Бригаде скорой помощи осталось только констатировать его смерть.

Для ликвидации медико-санитарных последствий привлекалась бригада Центра медицины катастроф Саратовской областной станции СМП.