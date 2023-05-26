Уроженец Балашова Олег Архипкин погиб во время минометного обстрела в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балашовского района Олег Архипкин. Об этом сообщил глава МО Павел Петраков.

Известно, что Олег Архипкин родился в 1971 году в селе Елань Ртищевского района. В 1990 году окончил ПТУ № 15 города Балашова.

После службы в армии окончил школу прапорщиков и продолжил служить в подразделении связи. После этого он жил и работал в Санкт-Петербурге.

В декабре прошлого года Олег Архипкин ушел на фронт добровольцем. 1 марта в составе штурмового отряда пошел в разведку в город Артемовск. Он обнаружил тщательно замаскированную позицию снайпера и принял решение её уничтожить, чтобы спасти жизни своих сослуживцев. Во время минометного обстрела наш земляк погиб.

Павел Петраков рассказал, что сын Олега Архипкина тоже с 24 февраля 2022 года находится в зоне СВО. Боец награжден орденом Суворова.