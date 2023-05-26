Дмитрий Азаров: похвала для чиновника — «удар ниже пояса»

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Сегодня, 26 мая, в Самаре, во дворце спорта имени Высоцкого открылась медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие». В ходе своей речи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о лучшей мотивации для чиновников.

— Чаще хвалите чиновников — для них это как удар ниже пояса, он этого точно не ждет, и сначала не верит, но если вдруг это искреннее — у него желание помочь, исправить ошибку куда больше. Человек к этому не привык, он привык сталкиваться с критикой. И это нормально, приходят постоянно люди с проблемами, но при этом единицы приходят и говорят спасибо за решенные ситуации. Лично у меня было два таких случая, люди записывались на прием и благодарили за решение проблем. Это придает сил, — поделился секретами губернатор.

Генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков согласился с ним, отметив что на каждые 30, 40, 50 плохих месседжей от общества, от власти, от читателей — один позитивный. — Чем чаще вы говорили спасибо за то, что вы сделали, говорите спасибо власти, медиа. бизнесу, кому угодно, этих сигналов нам часто не хватает, — заявил Новиков.