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Дмитрий Губерниев о реакции местных властей на критику дорог: тот самый случай, когда не просто прислушались и сделали выводы.

Сегодня, 26 мая, в Самаре проходит медиафорум «Власть. Медиа. Доверие». В ходе пресс-похода Дмитрий Губерниев привел примеры грамотного взаимодействия медиасферы и местных властей.

— Сегодняшнее мероприятие я начал с того, в свой прошлый визит в Самару я отметил что, в городе все хорошо, активно развивается, прекрасные жители, но дорога из аэропорта до центра — тихий ужас. Губернатор сидел в зале. Прошел год. Меня снова позвали в Самару, и дорога практически идеальная. Это тот самый случай, когда не просто прислушались и сделали выводы, а вот сотворили то необходимое, маленькое и большое. В иных местах далеко не так, ты задал тот или иной вопрос, обиды кровные потом. А здесь мы в состоянии поговорить на заданные темы так, чтобы нас услышала вся страна и приняла это как руководство к действию,— высказался Губерниев