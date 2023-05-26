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НовостиОбщество26 мая 2023 13:35

Саратовские пляжи готовятся к купальному сезону – инспекция одобрила уже две заявки

Также разрешение получили в Энгельсе, Марксе и Базарном Карабулаке
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовские пляжи готовятся к купальному сезону – инспекция одобрила уже две заявки. Об этом сообщает региональное управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Заявки на открытие уже одобрены на «Золотые пески» между Саратовом и Энгельсом, а также на "Пляж покорителей Волги" на набережной. Кроме того, Энгельс получил разрешение на открытие пляжа «Парус» и по одной заявке одобрено в Марксе и Базарном Карабулаке.

Также, разрешение получили еще 12 пляжей на турбазах в Энгельсском, Марксовском и Гагаринском районах.

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