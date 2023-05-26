На медиафоруме в Самаре журналистам рассказали, почему следует избегать фейковых новостей

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Сегодня, 26 мая, в ходе медиа-форума «Власть. Медиа. Доверие» , проходящего в Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре выступил генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты», кандидат экономических наук, доцент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Руслан Новиков.

По словам издателя, доверие читателей к СМИ формируется годами и десятилетиями. — Если мы завтра выпустим газету с белыми полосами, без единой буквы, то аудитория все равно ее купит, ведь там будет написано «Аргументы и факты». Да, наш колл-центр сгорит от напряжения, мы получим множество писем, но это и есть доверие! Нельзя ни в коем случаев предавать и обманывать аудиторию, ведь доверие, даже накопленное десятилетиями, легко разрушается. Иногда достаточно одного неверного шага, чтобы разрушить ту пирамиду, которую строили ты и твои предшественники, — высказался Новиков.

Новиков рассказал, что зарабатывать доверие помогают честность, оперативность, актуальность и рассказал о грубых ошибках, которые могут совершать редакторы и издатели.

— Мы должны быть уверены, что в материале, который идет в газету, нет фейков. Там может быть грамматическая ошибка, может что-то не пропечататься, но если там фейк, сознательная попытка обмана аудитории - с этой частью аудитории ты прощаешься, причем зачастую с самой лояльной, — объяснил генеральный директор «АиФ».