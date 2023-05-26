Фото: Архив КП
Из Саратова в Турцию каждую пятницу - с сегодняшнего дня открылись авиарейсы в Анталью. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».
Первый рейс из международного аэропорта «Гагарин» в Анталью состоялся сегодня с полной загрузкой. Перелет саратовцев будет производить турецкий авиаперевозчик на воздушных судах Boeing 737-800.
Рейсы будут осуществляться каждую пятницу в 13:05. Время полета составляет примерно четыре часа.
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