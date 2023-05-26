Свыше 18 тысяч школьников Саратова отправятся в путешествие по социальному сертификату

Фото: Минкультуры Саратовской области

Школьники Саратовской области получили в этом году возможность бесплатно предпринять культурно-познавательные путешествия по социальному сертификату. Об этом напомнило руководство регионального минкультуры.

Выбрать туроператора родители с ребенком могут самостоятельно из перечня. Он размещен на сайте министерства культуры, (https://mincult.saratov.gov.ru/) и на сайте «Saratov.travel» (https://saratov.travel/).

Оформить сертификат можно по адресу: г. Саратов, ул.Рабочая 29/39 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48).