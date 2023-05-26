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В Саратовской области стартовал основной этап проведения ЕГЭ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Всего для участия в ЕГЭ зарегистрировано 9590 человек, в том числе 8863 обучающихся 11 классов. На территории области ГИА в 11 классах проводится по 14 предметам.

Самые массовые экзамены — по русскому языку и математике – пройдут 29 мая и 1 июня соответственно. Наиболее популярным предметом по выбору остается обществознание, его в регионе планируют сдавать 54,7 процентов выпускников. Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике и ИКТ, предмет планируют сдавать 20,4 процентов участников.

В основной период проведения экзаменов организована работа 63 пунктов проведения ЕГЭ на базе образовательных организаций, 13 пунктов на дому, 13 пунктов проведения ГВЭ-11.