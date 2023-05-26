Фото: Архив КП
В Энгельсе на мальчишнике жених набросился на гостя с ножом – вынесен приговор. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
По материалам дела, конфликт произошел в Энгельсе 27 мая 2022 года. В квартире дома на улице Тельмана 38-летний мужчина устроил «мальчишник». Покровчанин решил отметить с другом свою предстоящую свадьбу. Во время посиделок между ними произошел конфликт.
-Подсудимый взял нож и неоднократно нанес им товарищу удары по голове, груди и левому предплечью. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — сообщает ведомство.
Суд приговорил виновника к двум годам колонии общего режима.
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