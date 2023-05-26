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НовостиОбщество26 мая 2023 9:30

Свыше 3,5 тысяч пар поженились в Саратовской области с начала 2023 года

Елена Маркелова
Фото: МинИнформZ 64

Фото: МинИнформZ 64

3541 брак заключен в Саратовской области с начала 2023 года. Об этом сообщило региональное управление ЗАГС.

1647 семья официально создана в Саратове. 506 пар из этого количества узаконили отношения в Ленинском отделе ЗАГС, 475 – во Дворце бракосочетаний, 365 - в Заводском отделе ЗАГС, 260 - в Октябрьском отделе, 34 - в Гагаринском отделе, 7 - в Кировском отделе ЗАГС.

Всего за вышеуказанный перид в Саратовской области было произведено 29032 регистраций актов гражданского состояния.