Фото: Архив КП

В Саратове за хамское отношение к сотрудникам уволили руководителя Кировского троллейбусного депо. Об этом сегодня, 26 мая, заявила мэр города Лада Мокроусова на заседании гордумы.

По словам депутата Аскара Ализиева, его коллега Владимир Новиков посетил депо и пообщался с сотрудниками «СГЭТ».

-Работники предприятия рассказали, что водителям, которые прибывают с рейса, ставят отметку о конце рабочего дня. Но после этого они моют машины, а это время в рабочее не учитывается. Второй момент – некоторые водители покупают запчасти за свои средства. И третье – хамское поведение. Оно не только носит частный характер, оно повсеместно - от гендиректора "СГЭТ", - сообщил Ализиев.

Глава города добавила, что руководитель Кировского депо на сегодняшний день уволен, но информация о некорректном отношении к сотрудникам требует проверки.

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