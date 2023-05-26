фото: Олимпбет Чемпионат России

Пятничным вечером в Саратове стартует чемпионат России по пляжному футболу. Об этом сообщает минспорта региона.

Сегодня начнется первый игровой день OLIMPBET чемпионата России по пляжному футболу 2023.

Болельщиков ждут увлекательные матчи сильнейших клубов страны: «Локомотив», «Спартак», «Строгино», ЦСКА (Москва), «Кристалл», «Лекс» (Санкт-Петербург), «Краснодар-ЮМР» (Краснодар), «Крылья Советов» (Самара) и «Саратов».

Сегодня, 26 мая состоятся четыре игры:

— в 13.30 - матч №1 «Краснодар-ЮМР» - «Строгино»,

— в 15.00 - матч №2 ЦСКА - «Кристалл»,

— в 17.30 - матч №3 «Локомотив» - «Лекс»,

— в 19.00 - матч №4 «Крылья Советов» - «Саратов».

Все матчи состоятся на Театральной площади, вход — свободный.