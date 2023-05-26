В 2023 году дефицит бюджета в Саратове составил 1,384 млрд рублей

Депутаты Саратовской городской Думы утвердили поправки к бюджету. Об этом стало известно сегодня, 26 мая на заседании Саратовской городской Думы.

В ходе заседания были одобрены поправки к бюджету города до 2025 года. Председатель комитета финансов мэрии Александр Струков рассказал, что увеличить доходы и расходы бюджета в 2023 году предлагается на 2 млрд 907 млн рублей, в 2024 году — на 2 млрд 261,1 млн, в 2025 году — на 1 млрд 714,2 млн. Большая часть средств поступит из областного бюджета.

Основная часть средств уйдет на развитие электротранспорта в городе — закупка электробусов и зарядных станций к ним. Помимо этого, в текущем году более миллиарда рублей будет затрачено на расселение аварийного жилья. Средства так же будут распределены на строительство ледового спорткомплекса в Елшанке, изъятие земли для строительства скоростного трамвая, а так же ремонт школ и детское питание в лагерях и учебных заведениях.