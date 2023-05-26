Зураб Церители провел мастер-класс для юных художников Красного Кута

Фото: Минкультуры Саратовской области

Выдающийся художник-монументалист Зураб Церители провел мастер-класс для юных живописцев Красного Кута. Встреча состоялась в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

Мастер преподал азы мастерства 20 юным художникам – победителям Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона». В их числе были учащиеся Краснокутской художественной школы Давид Пименов и Милана Закора.

Скульптор познакомил начинающих коллег с этапами создания живописного полотна и технологическими особенностями процесса.