Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года в 14 населенных пунктах зафиксированы случаи бешенства. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев.

На сегодняшний день, неблагополучными остаются четыре района – Озинский, Петровский, Ровенский и Татищевский.

Также в регионе выявлены очаги лейкоза и бруцеллеза. Бруцеллез зафиксирован в Самойловском, Ровенском и Краснокутском районах.

Эта инфекция передается от зараженных животных человеку. Бруцеллез поражает нервную, половую и опорно-двигательную систему.

Что касается лейкоза, от него страдает крупный рогатый скот в 35 населенных пунктах региона.

Также Балалаев отметил, что на данный момент в Саратовской области проводится вакцинация животных ящура.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.