Фото: Архив КП
В Саратовской области с начала года в 14 населенных пунктах зафиксированы случаи бешенства. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев.
На сегодняшний день, неблагополучными остаются четыре района – Озинский, Петровский, Ровенский и Татищевский.
Также в регионе выявлены очаги лейкоза и бруцеллеза. Бруцеллез зафиксирован в Самойловском, Ровенском и Краснокутском районах.
Эта инфекция передается от зараженных животных человеку. Бруцеллез поражает нервную, половую и опорно-двигательную систему.
Что касается лейкоза, от него страдает крупный рогатый скот в 35 населенных пунктах региона.
Также Балалаев отметил, что на данный момент в Саратовской области проводится вакцинация животных ящура.
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