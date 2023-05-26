Саратовский тракторист примет участие в 10-ом открытом чемпионате России по пахоте

Фото: Минсельхоз Саратовской области

10-ый открытый чемпионате России по пахоте пройдет с 6 по 9 июля в Татарстане. Турнир соберет ведущих механизаторов страны.

За звание лучшего по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» среди коллег поборется саратовский механизатор Сергей Сергейчев. Он работает на сельхозпредприятии «Астрея» Марксовского района более 15 лет.

Сергей Викторович не новичок на чемпионате по пахоте. Два года назад он становился серебряным призером. На 9 чемпионате он завоевал Кубок за мастерство и качество работы на поле.

В Татарстане механизаторы покажут мастерство на тракторах Беларус-952.3 и ZOOMLION RN904 Prо.