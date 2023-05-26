78,8 миллиона рублей направят на строительство ледовых арен и спорткомплекса при школах Саратова

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

78,8 миллиона рублей направят на создание в Саратове школьных ледовых арен. Об этом мэр Лада Мокроусова сообщила подписчикам телеграм-канала.

Речь идет о создании ледовых арен в поселке Соколовый и на территории гимназии №89 в Елшанке, возведение которых инициировано председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. На эти объекты будет направлено 73 миллиона рублей.

На 5,8 миллиона рублей по решению городских парламентариев обустроят спортивный комплекс в гимназии № 108. Построить объект поручил глава региона Роман Бусаргин. Здесь учатся 900 ребят, и многие из них занимают призовые места на спортивных турнирах разных уровней. Две трети средств на обустройство спорткомплекса поступят из областного бюджета.