Глава Рослесхоза выразил благодарность Саратовской области за весеннюю высадку 2 тысяч гектаров новых лесов

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Руководитель Рослесхоза Иван Советников прислал благодарность на имя губернатора Саратовской области Романа Бусаргина благодарственное письмо. Чиновник отметил весомый вклад региона в развитие лесного хозяйства страны.

Советников высоко оценил "выполнение запланированных на 2023 год объёмов работ по созданию лесных культур в лучшие агротехнические сроки".

Глава Рослесхоза сообщил, что в этом году Саратовская область запланировала высадить 4 тысячи гектаров леса, что на 1,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Половина обозначенной нормы уже выполнена в весенние месяцы.