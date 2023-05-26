фото: тг-канал ЧП-Саратов

Жители Заводского района возмущены стихийной свалкой рядом с их домами. Об этом стало известно из соцсетей.

В социальных сетях и чатах жители Заводского района Саратова возмущены стихийной свалкой мусора на участке от улицы ул. 4-й Московский проезд до ул. Новая 9 линия. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в администрацию Заводского района с просьбой ликвидации свалки. Часть мусора была вывезена в марте, но с каждым днем его становится больше. Вчера, 25 мая, неизвестные подожгли мусор, пришлось вызывать пожарный расчет.

— Чего мы ждем? Когда сгорят находящиеся в 100 метрах старые деревянные расселение дома? — возмущаются заводчане.