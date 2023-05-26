Школы №77 и МКР Ласточкино Саратова получили по 17 миллионов рублей на закупку оборудования

Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две школы Саратова - будущие корпуса СОШ №77 и микрорайона Ласточкино - получат по 17 миллионов финансирования на закупку оборудования. Запрос администрации областного центра на реализацию социально значимых проектов одобрили депутаты Гордумы.

Что касается первого объекта, то на данный момент продолжается его реконструкция. Оба корпуса распахнут двери 1 сентября этого года. Второй расположится в бывшем здании монтажного техникума.

Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что строительство школы №77 стало возможным при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Расширение площади призвано сократить нагрузку и устроить режим обучения в СОШ в одну смену.

На закупку оборудования 17,4 млн рублей решением Думы выделены для школы МКР Ласточкино.