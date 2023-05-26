фото: МЧС

Из-за удара молнии жители поселка в окрестностях Саратова остались без крыши над головой. Об этом сообщает МЧС по Саратовской области.

Вчера, 25 мая, в Гагаринском районе произошел пожар. В 3:27 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о возгорании сарая в селе Широкий Буерак. Женщина проснулась от сильного раската грома, вышла во двор и увидела горящую постройку. Женщина разбудила семью, и вместе с документами жители вышли на улицу. В это время пламя перекинулось на дом. Тушением пожара площадью 130 кв.м. занимались 2 пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Предварительной причиной пожара назвали удар молнии.