Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:03

Из-за удара молнии жители поселка в окрестностях Саратова остались без крыши над головой

Грозовой разряд вызвал пожар
Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

Из-за удара молнии жители поселка в окрестностях Саратова остались без крыши над головой. Об этом сообщает МЧС по Саратовской области.

Вчера, 25 мая, в Гагаринском районе произошел пожар. В 3:27 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о возгорании сарая в селе Широкий Буерак. Женщина проснулась от сильного раската грома, вышла во двор и увидела горящую постройку. Женщина разбудила семью, и вместе с документами жители вышли на улицу. В это время пламя перекинулось на дом. Тушением пожара площадью 130 кв.м. занимались 2 пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Предварительной причиной пожара назвали удар молнии.